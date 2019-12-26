Общество

ТАССТАССПамятник Галине Волчек может появиться в Москве

Потом Галина Волчек возглавила театр, и по сей день он один из самых посещаемых и любимых.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Памятник Галине Волчек может появиться в Москве

Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит.
ТАСС12:42

Подробнее о событии

Памятник Галине Волчек могут установить в Москве

РИАМО14:50

Глава комиссии Мосгордумы: Г.Волчек достойна увековечивания ее памяти

Агентство Москва13:14

Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятника Галине Волчек

Вечерняя Москва12:45

В Мосгордуме пообещали увековечить память Галины Волчек

Московский Комсомолец12:43

Памятник Галине Волчек может появиться в Москве

ТАСС12:42

Власти Москвы поддержат открытие памятника Галине Волчек

REGNUM12:56

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Москва 2412:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия

Посольство РФ: россияне не пострадали при сходе лавин в Австрии

ТАСС 11:15
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ 10:11
Футбол

Гончаренко в девятый раз признан лучшим тренером Беларуси

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола на официальном сайте организации.
Чемпионат 13:23
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Хоккей

«Авангард» продлил контракт с Поккой

«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой.
Metaratings 14:30
Общество

Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек

Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Ридус 12:14
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Футбол

«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства

Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Газета.Ru 18:27
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Киберспорт

Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год

Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Inc-news.ru 15:09
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Происшествия

В Абакане горит торговый павильон

Газета.Ru 15:27
Армия и оружие

Трамп призвал Россию, Иран и Сирию не убивать людей в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил в Twitter Россию, Иран и Сирию в том, что они намерены убивать гражданских лиц в сирийском Идлибе.
Московский Комсомолец 11:11
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
News.ru 07:36
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform 07:02
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

Известия 08:41
Наука

Стало известно, как распространяется вирус птичьего гриппа

Ученым-медикам удалось понять механизм распространения птичьего гриппа с помощью компьютерных алгоритмов, предоставивших возможность обнаружить происхождение, местоположение и факторы, которые провоцируют данное заболевание.
Anonsens 06:09
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Игры

Слухи: GTA VI выйдет осенью 2021 года

По мнению некоторых игроков, в декабрьском обновлении GTA Online спрятан намёк на дату анонса Grand Theft Auto VI.
3DNews 24 декабря в 03:56
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Культура

Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Piter.tv 24 декабря в 11:26
Кино

«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия

«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
News.ru вчера в 03:51
ещё по теме
Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное