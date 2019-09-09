Футбол

News.ruNews.ruПамятник Ибрагимовичу установят в Швеции

Футболисту Златану Ибрагимовичу установят памятник при жизни. Статую откроют 8 октября в родном городе спортсмена — шведском Мальмё.
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В Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича

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Ибрагимовичу установят памятник при жизни

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