Футбол
News.ruПамятник Ибрагимовичу установят в Швеции
Футболисту Златану Ибрагимовичу установят памятник при жизни. Статую откроют 8 октября в родном городе спортсмена — шведском Мальмё.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Гаджеты
Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone
Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Политика
Украина и ЕС «репетируют» переговоры с Россией по транзиту газа
Представители Украины сегодня, 9 сентября, проводят в Брюсселе предварительную встречу с членами Еврокомиссии по поводу переговоров о новом контракте по транзиту российского газа.
REGNUM вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения
На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Гаджеты
Россия лидирует по количеству киберугроз для Android
Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
News.ru 07:14
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Общество
Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Общество
Климатологи прогнозируют аномально теплую осень в Москве
Начавшаяся осень в Москве в этом году может оказаться аномально теплой.
Росбалт 04:09
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании
Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
RT на русском 04:52
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Хоккей
Мозякин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин заявил, что стартовавший сезон станет для него определяющим в плане решения о продолжении карьеры.
Спорт-Экспресс 08:37
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Авто
Российский рынок новых LCV вырос на 7% в августе
Лидером рынка LCV в России по-прежнему является отечественная марка GAZ с показателем продаж в 4,4 тысячи машин (+8,3%) и рыночной долей в размере 45% от общего объема.
32CARS.ru 07:01
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье
Правда, думала заводить собаку, когда у меня появится дом, но после возвращения Солика из Грузии, где он почти три месяца провел в компании с собакой, и это было самым большим его впечатлением, решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире, — поделилась Анфиса Чехова.
Летидор 05:55