Футбол

News.ruNews.ruПамятник Ибрагимовичу установят в Швеции

Футболисту Златану Ибрагимовичу установят памятник при жизни. Статую откроют 8 октября в родном городе спортсмена — шведском Мальмё.
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В Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича

Sport24.ruвчера в 16:15

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Чемпионатвчера в 17:52

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Спорт-Экспрессвчера в 18:02

В родном городе Ибрагимовичу поставят статую

Sport.ruвчера в 18:59

Ибрагимовичу установят памятник при жизни

Евро-футбол.рувчера в 16:25

В Швеции установят памятник Ибрагимовичу

Матч ТВ01:29

СМИ: футболисту Ибрагимовичу в Швеции установят памятник

ТАССвчера в 23:08
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В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов

RT на русском 07:53
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Гаджеты

Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone

Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Политика

Украина и ЕС «репетируют» переговоры с Россией по транзиту газа

Представители Украины сегодня, 9 сентября, проводят в Брюсселе предварительную встречу с членами Еврокомиссии по поводу переговоров о новом контракте по транзиту российского газа.
REGNUM вчера в 08:51
Происшествия

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Шоу-бизнес

Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения

На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Гаджеты

Россия лидирует по количеству киберугроз для Android

Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
News.ru 07:14
Баскетбол

Аргентина не пустила Сербию в полуфинал ЧМ по баскетболу

Чемпионат 08:56
Общество

Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
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Политика

Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

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Вести.Ru 08:55
Общество

Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
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В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки

В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Политика

Путин назначил нового прокурора Москвы

RT на русском 08:54
Политика

Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
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Общество

Климатологи прогнозируют аномально теплую осень в Москве

Начавшаяся осень в Москве в этом году может оказаться аномально теплой.
Росбалт 04:09
Общество

Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании

Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
RT на русском 04:52
Политика

В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
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Мозякин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин заявил, что стартовавший сезон станет для него определяющим в плане решения о продолжении карьеры.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
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Российский рынок новых LCV вырос на 7% в августе

Лидером рынка LCV в России по-прежнему является отечественная марка GAZ с показателем продаж в 4,4 тысячи машин (+8,3%) и рыночной долей в размере 45% от общего объема.
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Правда, думала заводить собаку, когда у меня появится дом, но после возвращения Солика из Грузии, где он почти три месяца провел в компании с собакой, и это было самым большим его впечатлением, решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире, — поделилась Анфиса Чехова.
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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