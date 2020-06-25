Общество
Время НПамятник Сталину открыли в городе Бор
Напомним, что строительство велось местным жителем на своем земельном участке, расположенном на ул. Луначарского. При этом борские власти заявили, что не согласовывали возведение памятника и обратились в компетентные органы, чтобы те выяснили, имеет ли право гражданин размещать подобные сооружения.
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На Бору открыли памятник Сталину. На открытие пришли сотни людей
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Напомню, что даже болельщики «Локомотива» не хотят видеть его в клубе.
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