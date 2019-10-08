Футбол

News.ruNews.ruПамятник Златану Ибрагимовичу открыли в Швеции

Ибрагимович отметил, что это большая честь для него. Это самое большое, что может случиться с человеком, особенно в его родном городе, — сказал футболист. Высота памятника составляет около 3,5 метра, вес — 550 кг.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Златан Ибрагимович — о своей статуе: «Мир стал лучше и опаснее!»

Sportbox.RU15:12

Ибрагимовичу установили памятник в Швеции. ФОТО

Sport.ru12:59

Ибрагимович: удовлетворён своей статуей больше, чем Роналду

Чемпионат11:22

Ибрагимович сравнил свой памятник со статуей Свободы

Спорт-Экспресс12:07

В Швеции установили памятник Ибрагимовичу

Матч ТВ10:22

В Швеции открыли статую Ибрагимовичу

Bookmaker-ratings.ru12:55

Ибрагимович: «Хочу, чтобы моя статуя давала людям мотивацию и энергию»

Sport24.ru10:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 18:33, Вашингтон
Транспорт

«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737

Авиакомпания "Россия" планирует передать четыре самолета Boeing 737-800 лоукостеру "Победа" (оба перевозчика входят в группу "Аэрофлот").
ТАСС 13:19
Наука

В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик

Ugpressa.ru 17:03
Наука

Тайну мамонтов учёным помогли разгадать гигантские скопления платины

Ученые разгадали тайну мамонтов с помощью гигантских скоплений платины на территории Гренландии.
OAnews 05:01
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Здоровье

Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори

Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Сахалин.Инфо 02:53
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Гаджеты

Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов

Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
UfacityNews.ru 01:37
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Интернет

Telegram представил правила использования своего криптокошелька

8 октября на официальном сайте Telegram были опубликованы условия использования кошелька Gram.
РБК 10:04
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Политика

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Общество

Россияне объявили войну Егору Криду из-за гей-пропаганды

Lenta.ru 17:43
Футбол

Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика

Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

VSE42.RU вчера в 22:05
Здоровье

Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить проблему с отсутствием пандусов в железнодорожной больнице Ершова.
Российская газета 14:26
Армия и оружие

На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»

Online47.ru 16:58
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Политика

Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях

Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Rambler News Service 12:01
Футбол

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 13:46
Политика

В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Гаджеты

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное