Футбол
Аргументы и ФактыПамятник футболисту Ибрагимовичу открыли в шведском Мальмё
Памятник футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в его родном городе Мальмё на юге Швеции, пишет ТАСС. Автором монумента стал скульптор Петер Линде. Трехметровая скульптура выполнена из бронзы, имеющей золотой отлив.
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Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Футбол
Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
Политика
Разговор Трампа с Зеленским окрестили «сумасшедшим и пугающим»
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим», пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ.
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Кино
Дмитрий Глуховский рассказал об экранизации «Метро 2033»
Глуховский рассказал, что встретился со сценаристом, поделился с ним своим видением фильма и на этом его участие в проекте закончилось.
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Космос
«Протон-М» с двумя спутниками отправится в полет с Байконура
В среду ракета-носитель "Протон-М" осуществит запуск с космодрома Байконур двух зарубежных спутников - европейского телекоммуникационного аппарата Eutelsat-5WB и американского технологического MEV-1.
Политика
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Космос
Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic
Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
Здоровье
Москвички смогут бесплатно пройти маммографию
Жительницы Москвы смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез, сделать рентген и проконсультироваться у специалистов.
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Шоу-бизнес
Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк
Ведущий онколог клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник прокомментировал сообщения о выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы.
Наука
Найден способ определить разницу в лекарствах и еде среди австралийцев
Среди наиболее интересных моментов ученые выяснили, что потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья.