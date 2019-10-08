Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПамятник футболисту Ибрагимовичу открыли в шведском Мальмё

Памятник футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в его родном городе Мальмё на юге Швеции, пишет ТАСС. Автором монумента стал скульптор Петер Линде. Трехметровая скульптура выполнена из бронзы, имеющей золотой отлив.
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