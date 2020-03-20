Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Новый памятник на первый взгляд мало чем отличается от своего предшественника, но если внимательно изучить, то можно заметить, что положение рук полководца изменилось.

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

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