Общество

РИА НовостиРИА НовостиПамятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Новый памятник на первый взгляд мало чем отличается от своего предшественника, но если внимательно изучить, то можно заметить, что положение рук полководца изменилось.
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Союз художников не уведомили о замене памятника маршалу Жукову

Говорит Москва09:30

Операция «Жуков»

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Памятнику маршалу Жукову не нужна реставрация, считает сын скульптора

РИА Новости08:07

Памятник Жукову на Манежной площади демонтировали для реставрации ко Дню Победы

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Интерфакс07:40

РВИО готово оказать помощь в реставрации памятника маршалу Жукову на Манежной площади

Агентство Москва09:31
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Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией

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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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РБК вчера в 10:33
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 12:22
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Неценко считает, что компанию в зоне «стыков» «Рубину» составит либо грозненских «Ахмат», либо «Оренбург», а вот самарским «Крыльям Советов» будет тяжело сохранить прописку в элите.
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Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
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Луценко: в России всё наладится, а в Европе ничего нормального не будет

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Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
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РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica

Россия направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica.
Piter.tv 00:58
Общество

«Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории

17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
ТАСС 11:10
Общество

ФСБ выявила ячейку финансистов ИГ в трех регионах России

ФСБ обнаружила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов ИГ1 (запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
Народные новости 04:45
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
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Цены на нефть начали расти после обвала

На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 12:26
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
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Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
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Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.
Коммерсантъ 12:37
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.
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Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус

В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
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Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

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Через семь лет после вынесения смертного приговора были казнены участники группового изнасилования 23-летней жительницы Индии.
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ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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