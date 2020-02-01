с чего всё началось

Певец написал об этом в своём аккаунте Instagram. Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.

Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

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