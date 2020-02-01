Музыка

Piter.tvPiter.tvПанайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Певец написал об этом в своём аккаунте Instagram. Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
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с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram
 он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.
Газета.Ru04:31

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