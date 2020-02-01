Музыка

iReactoriReactorПанайотов опроверг участие в Евровидении-2020

Панайотов опубликовал в своем Instagram пост, в котором опроверг данную информацию. По словам певца, вчера несколько пабликов в социальной сети распустили слух о том, что он якобы станет представителем от России на международном музыкальном конкурсе.
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с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram
 он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.
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