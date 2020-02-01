Музыка
Lenta.ruПанайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году. По словам артиста, он ничего не знает об этом. Исполнитель назвал сообщение фейком.
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с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.Газета.Ru04:31
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