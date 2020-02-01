с чего всё началось

Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году. По словам артиста, он ничего не знает об этом. Исполнитель назвал сообщение фейком.

Общество Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA со ссылкой на советника.

Экономика В Челябинской области к 2024 году вырастет зарплата В Свердловской области номинальная зарплата за прошлый год составила около 41 тысячи рублей, в Тюменской области — 48 тысяч, а у нас этот показатель остался на уровне 37,2 тысячи рублей.

Игры Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Ираном С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.

Финансы Рынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.

Происшествия В Самаре произошло ДТП с участием трамвая В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.

Происшествия Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Общество Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").

Экономика ФНС заблокировала счет российского подразделения Google Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.