с чего всё началось

Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году. По словам артиста, он ничего не знает об этом. Исполнитель назвал сообщение фейком.

Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»

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