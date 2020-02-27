На песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Роттердаме, Россию представит 35-летний певец Александр Панайотов. Правда, распространившаяся в Сети информация о песне, якобы специально написанной для артиста Михаилом Гуцериевым и другими соавторами, не соответствует действительности.

с чего всё началось

Издание уточняет, что слухи о том, что песню для Панайотова написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности. При этом известно, что в выборе конкурсной композиции участвовал продюсер артиста Григорий Лепс. Международный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме в мае.

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