Музыка

Газета.RuГазета.RuПанайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник. Издание уточняет, что слухи о том, что песню для Панайотова написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram
 он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.
Газета.Ru04:31

Подробнее о событии

Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении

RT на русском05:10

Дождался! Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

StarHit.ruвчера в 13:00

Панайотов ответил на вопрос о своём участии в Евровидении

News.ru05:27

«Это очень цинично»: Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Телепрограмма04:48

Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Lenta.ru03:35

Стало известно, кто представит Россию на Евровидении. Артист ждал этого 15 лет

URA.Ru02:06

Фадеев оценил кандидатуру Панайотова для участия в Евровидении

РИА Новости06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн

Комментарии

Фигурное катание

Туктамышева рассталась с Лазукиным

Рамблер 03:41
Политика

Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.
РИА Новости 04:57
Политика

В США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео призвал Российскую Федерацию «прекратить оккупацию» Крыма.
Военное дело 03:17
Армия и оружие

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК 03:12
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Происшествия

ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.
ТАСС 05:39
Армия и оружие

Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
RT на русском вчера в 07:39
Политика

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:08
Политика

Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Газета.Ru 05:49
Происшествия

На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице

Управление здравоохранения Екатеринбурга разбирается в причинах смерти беременной женщины, у которой резко ухудшилось здоровье во время приема в женской консультации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:14
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Политика

Путин назвал способы предотвращения «утечки мозгов» из России

Предотвратить «утечку мозгов» из России можно двумя способами, один из которых применялся в Советском Союзе, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:01
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео, как Бритни Спирс во время танца сломала ногу

Недавно СМИ сообщали, что американская поп-певица Бритни Спирс попала в больницу с переломом ноги.
Новая Кубань 02:25
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия

Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу

Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
REGNUM 06:24
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Хоккей

Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за «Вашингтон»

Российская газета 25 февраля в 22:53
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Здоровье

Рязанцы не могут записаться на прием к врачу через интернет

Получается, что на данный момент записаться к врачу через интернет нет никакой возможности.
Pro Город Рязань вчера в 03:51
Политика

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском 04:42
Политика

Шнуров назвал членов партии «Единая Россия» «петухами»

Артист написал новый матерный стих о членах партии "Единая Россия". Напомним, что недавно Шнуров и сам стал членом партии.
DixiNews вчера в 11:37
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Газета.Ru 04:37
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Происшествия

СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Газета.Ru 05:50
Спорт

Представитель МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд допустил возможность отмены летней Олимпиады, которая должна состояться в 2020 году в Токио, из-за вспышки коронавируса.
Инфо24 25 февраля в 12:59
Шоу-бизнес

Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Пятый канал вчера в 11:00
Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru вчера в 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Конкурс «Евровидение»Больше новостей по теме
Главное