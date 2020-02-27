Музыка
Газета.RuПанайотова назвали представителем России на «Евровидении»
Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник. Издание уточняет, что слухи о том, что песню для Панайотова написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.Газета.Ru04:31
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