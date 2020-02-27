Музыка

Газета.RuГазета.RuПанайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник. Издание уточняет, что слухи о том, что песню для Панайотова написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности.
Читать в источнике
Комментировать251
с чего всё началось
В новом посте в своем Instagram
 он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России - это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.
Газета.Ru04:31

Подробнее о событии

Певец Панайотов ответил на слухи о своем участии в «Евровидении»

URA.Ru06:26

Дождался! Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

StarHit.ruвчера в 13:00

Фадеев оценил кандидатуру Панайотова для участия в Евровидении

РИА Новости06:09

Фадеев оценил возможное участие Панайотова в Евровидении

News.ru06:48

Александр Панайотов опроверг информацию о своем участии в Евровидении

Вечерняя Москва04:39

Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Lenta.ru03:35

Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении

RT на русском05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:57, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Армия и оружие

Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции

Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
РЕН ТВ 07:43
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Экономика

AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10%

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.
Вести.Ru 06:07
Происшествия

В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 07:25
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Общество

Смольный согласовал шествие памяти Немцова в центре Петербурга

Интерфакс 06:06
Политика

Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Суть событий 06:45
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Происшествия

ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.
ТАСС 05:39
Шоу-бизнес

Разин резко ответил Лещенко, назвавшему его «сбитым лётчиком»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал слова Льва Лещенко, который посоветовал ему обратиться к психиатру.
News.ru 02:37
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Культуромания 02:24
Здоровье

В Германии объявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса, об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
ToDay News Ufa 01:30
Политика

«МБХ Медиа»: Кремль разработал методички для голосования по поправкам в Конституцию

Чиновники в Кремле разделили все население на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные.
Весьма 05:19
Происшествия

Пассажир избил таксиста, потому что у него не было детского кресла

Пассажир заявил, что тот обязан иметь детское удерживающее устройство, а также должен возместить затраченные по вызову деньги.
Саратов 24 06:40
Общество

Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 07:37
Армия и оружие

В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
РИА Новости 02:34
Авто

Volkswagen официально представил новый Golf GTI

SpeedMe вчера в 22:20
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Кино

Фильм, который не покажут в России: премьера «Дау. Наташа» в Берлине

Радио Sputnik 03:22
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru 03:00
Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru вчера в 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Конкурс «Евровидение»Больше новостей по теме
Главное