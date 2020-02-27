с чего всё началось

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник. Издание уточняет, что слухи о том, что песню для Панайотова написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Армия и оружие Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".

Общество Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Биатлон Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Происшествия Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.

Экономика AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10% Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Политика Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Происшествия ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области "Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.