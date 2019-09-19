Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Нью-Джерси". В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев, Михаил Мальцев, Нико Хишир и Бретт Сеней. За "Рейджерс" забили Артемий Панарин, Майкл Хейли и Лиас Андерссон.

Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

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