«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик. За последние 10 встреч он 8 раз набирал более одного очка за игру.

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Спорт Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.

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