Хоккей
Спорт-ЭкспрессПанарин повторил достижение Буре 17-летней давности
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик. За последние 10 встреч он 8 раз набирал более одного очка за игру.
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Еще один мощнейший матч Панарина. Выбил ассистентский хет-трик и повторил крутой рекорд Буре
Спорт-Экспрессвчера в 23:15
Панарин повторил достижение Павла Буре, установленное им в 2002 в «Рейнджерс»
Sport24.ruвчера в 23:35
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Армия и оружие
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В России усилились эмиграционные настроения
Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Происшествия
Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения
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Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
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В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Интернет
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Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Происшествия
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Общество
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Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Футбол
«Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким
Московское «Динамо» и казанский «Рубин» рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, сообщает Чемпионат.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к выходу
Отмечается, что новый Nissan X-Trail встанет в один ряд с обновленными Nissan Kicks и Juke: получит новую широкую радиаторную решетку и двухъярусную оптику.
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Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
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Общество
Путин заявил, что мир стоит на пороге капитальных изменений
Kremlin Президент России Владимир Путин заявил о том, что в настоящее время мир стоит на пороге капитальных изменений, которые связаны с высокими технологиями, которые бурно развиваются.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Политика
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Партию Зеленского покинут более 10 депутатов
Фракцию партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинут 11 парламентариев.