Хоккей
Телеканал 360°Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности
Результативность Панарина привела к тому, что в восьми матчах из 10 подряд он набрал более одного очка за игру. Подобное достижение уже числится за Павлом Буре, который тоже выступал за «Рейнджерс». Правда, случилось это в сезон-2002/03.
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Панарин повторил достижение Павла Буре, установленное им в 2002 в «Рейнджерс»
Sport24.ruвчера в 23:35
Еще один мощнейший матч Панарина. Выбил ассистентский хет-трик и повторил крутой рекорд Буре
Спорт-Экспрессвчера в 23:15
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