Хоккей

Телеканал 360°Телеканал 360°Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

Результативность Панарина привела к тому, что в восьми матчах из 10 подряд он набрал более одного очка за игру. Подобное достижение уже числится за Павлом Буре, который тоже выступал за «Рейнджерс». Правда, случилось это в сезон-2002/03.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Панарин повторил достижение Павла Буре, установленное им в 2002 в «Рейнджерс»

Sport24.ruвчера в 23:35

Еще один мощнейший матч Панарина. Выбил ассистентский хет-трик и повторил крутой рекорд Буре

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Панарин против «Миннесоты»: 3 голевые передачи, «+2», первая звезда матча

Sports.ru01:30

Панарин придумал новый способ празднования голов. Теперь он поднимает ногу выше головы

Матч ТВ03:05

У Панарина новое фирменное движение, он показал его при аншлаге в Нью-Йорке

Чемпионат01:35

Панарин придумал новый способ празднования голов. Теперь он поднимает ногу выше головы

Sportbox.RU03:05

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

ProstoProSportвчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Шоу-бизнес

«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой

Bimru.ru вчера в 06:59
Спорт

ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Чемпионат 03:05
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Культура

«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма

Афиша Daily вчера в 07:28
Общество

Россия стала чаще признавать иски в ЕСПЧ от пострадавших в тюрьмах

Юрист говорит, что в нынешнем году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых не менее 142 жалоб против России на основании одностороннего заявления государства.
Новые Известия 01:50
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко пожаловалась на финансовые трудности

Пара воспитывает троих дочерей. Игорь Петренко – востребованный актер, однако его жена все равно жалуется на финансовые трудности.
Srnsk вчера в 17:05
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец 24 ноября в 10:21
Общество

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

Принятие инициативы «позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу», говорится в пояснительной записке.
РБК 03:06
Энергетика

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Известия вчера в 08:40
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс вчера в 01:06
Армия и оружие

Союзники по НАТО утрачивают способность доверять друг другу

Во многом отсюда нынешняя неопределенность и растерянность в рядах союзников, которая проявляется в изоляционистской политике американцев, осторожном противодействии ЕС решениям, принимаемым США (бремя расходов на оборону в НАТО, иранская ядерная сделка, торговые споры, Парижское соглашение по климату и др.).
Независимая газета 24 ноября в 08:50
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Футбол

Ибрагимович назвал свой следующий клуб

Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников

Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Privet-Rostov.ru 24 ноября в 11:09
Космос

На Канарских островах построят один из самых больших телескопов в мире

Специалисты из Канарского института астрофизики рассказали, что они занимаются строительством Тридцатиметрового телескопа (Thirty Meter Telescope, TMT), который станет одним из самых мощных современных инструментов по изучению космоса.
Ридус 03:21
Происшествия

Адвокат заявил об отмене дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
RT на русском 03:11
Экономика

Набиуллина: банки РФ почти не страдают от санкций

Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ.
REGNUM 02:55
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Происшествия

В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Происшествия

В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:58
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Политика

Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
REGNUM 01:42
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Хоккей

Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное