Хоккей

Газета.RuГазета.RuПанарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
5 – 6
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Макс Доми
2:03
Арттури Лехконен
10:00
Макс Доми
19:26
Ши Уэбер
22:51
26:11
Филип Хитил
27:06
Павел Бучневич
29:31
Брендан Лемьё
Арттури Лехконен
45:20
45:51
Артемий Панарин
48:40
Брендан Лемьё
52:10
Джейкоб Труба
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой выездной встречи с "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, что матч проходил на стадионе "Белл-центр" и завершился победой гостей со счетом 6:5.
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