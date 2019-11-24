Хоккей
Газета.RuПанарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»
Монреаль Канадиенс—
Нью-Йорк Рейнджерс
5 – 6
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Макс Доми
|2:03
Арттури Лехконен
|10:00
Макс Доми
|19:26
Ши Уэбер
|22:51
|26:11
Филип Хитил
|27:06
Павел Бучневич
|29:31
Брендан Лемьё
Арттури Лехконен
|45:20
|45:51
Артемий Панарин
|48:40
Брендан Лемьё
|52:10
Джейкоб Труба
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой выездной встречи с "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, что матч проходил на стадионе "Белл-центр" и завершился победой гостей со счетом 6:5.
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Бомбический камбэк «Рейнджерс» изумил НХЛ. Панарин и Бучневич отыгрались с 0:4!
Спорт-Экспрессвчера в 23:47
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