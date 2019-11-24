Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой выездной встречи с "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, что матч проходил на стадионе "Белл-центр" и завершился победой гостей со счетом 6:5.

Политика США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Наука Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона В своем исследовании канадцы (которых особенно много было на Neuroscience 2019) изучили динамику зрачков у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона во время чередования про- и антисаккадных задач.

Единоборства Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Политика Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.

Экономика Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

Армия и оружие С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.

Фигурное катание Косторная победила на этапе Гран-при в Японии Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).

Кино Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст» В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.

Общество Пушков ответил на обвинение в травле Ротару Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.

Происшествия Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести «Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Экономика WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной Президент Соединенных Штатом Америки Дональд Трамп объяснил в интервью, почему он приостановил выплату военной помощи Украине.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Музыка Финал «Детского Евровидения - 2019» пройдет в Польше Финал международного конкурса "Детское Евровидение - 2019" состоится в польском городе Гливице в воскресенье, 24 ноября – в шоу примут участие юные исполнители из 19 стран.

Политика Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией "Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Космос Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).

Происшествия Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.

Транспорт Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).