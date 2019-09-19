Хоккей
Sport24.ruПанарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду. Панарин подписал соглашение с "Рейнджерс" на семь лет, общая сумма контракта — $81,5 млн.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
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