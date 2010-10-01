Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПанарин забросил 10-ю шайбу в сезоне. Видео

В начале второго периода большинство реализовал российский нападающий Артемий Панарин. Это его 10-й гол в этом сезоне.
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Армия и оружие

NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 23:12
Политика

«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев

Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер вчера в 05:02
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Армия и оружие

Турецкие беспилотники нанесли удары по сирийской провинции Ракка

Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка, сообщило SANA.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
Политика

Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту

Республиканцы предложили вызвать для дачи показаний на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, а также сотрудника разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор лидеров США и Украины.
Российская газета вчера в 22:19
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости вчера в 03:17
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Общество

Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос

Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите.
ТАСС 00:01
Хоккей

«Спартак» в серии буллитов обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 14:46
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Известия 00:01
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 04:37
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика

Зеленский приехал на границу с ЛНР

Rusvesna.su вчера в 09:36
Космос

Китай обогнал Россию и Соединенные Штаты по количеству запусков ракет

За полтора месяца, оставшиеся до конца года, Россия и Соединенные Штаты смогут запустить не более 6 ракет.
Военное дело вчера в 06:03
Экономика

«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
ТАСС вчера в 09:20
Экономика

Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Происшествия

В Нижнем Тагиле из-за ошибки врачей погиб кардиолог

Вестник 00:20
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва вчера в 01:07
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
Общество

Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе

Как РПЦ боролась за уроки православия Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы

Сегодня сразу в несколько изданий попала информация о том, что Анастасия Заворотнюк скончалась в больнице.
7Дней.ру вчера в 15:15
Общество

Медведев призвал отказаться от долевого строительства в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями призвал отказываться от долевого строительства в России.
EastRussia вчера в 22:49
Армия и оружие

На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

Lenta.ru вчера в 06:53
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