С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.

с чего всё началось

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда". В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

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