Армия и оружие
РИА Новости«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда". В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.
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с чего всё началось
С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.ТК Звездавчера в 21:00
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Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe 12 ноября в 22:17
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
Известия вчера в 23:49
Происшествия
Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска
В колледже Благовещенска сегодня произошла стрельба.
Московский Комсомолец вчера в 23:05
Авто
Опубликованы первые изображения новой Kia Optima
Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Политика
Американский сенатор заблокировал резолюцию о Геноциде армян
Член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом наложил вето на резолюцию о признании Геноцида армян.
Rusarminfo.ru 01:18
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Политика
Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ
Возглавляющему МГУ с 1992 г. Садовничему, которому в апреле исполнилось 80 лет, полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Хотя накануне второго переназначения в научном сообществе говорили, что ректор может покинуть свой пост и стать почетным президентом МГУ.
Ведомости 04:27
Экономика
«Bitcoin подорожает до $1 млн». Но только при одном условии
Первая криптовалюта подорожает до $1 млн, только если преодолеет «супергиперинфляцию», заявил криптоаналитик Мариус Лэндман.
РБК вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК 11 ноября в 06:56
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Privet-Rostov.ru 00:20
Политика
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин
Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Общество
Кузбасская полиция усмотрела нацистскую символику в числе 55
Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) на юриста Дмитрия Миропольцева.
Тайга.инфо 02:10
Авто
Ferrari представила новое купе Roma
Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Коммерсантъ вчера в 16:45
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон
Известия 04:22
Общество
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством
Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Армия и оружие
Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня
Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 00:39
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25