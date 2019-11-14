Армия и оружие

РИА НовостиРИА Новости«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда". В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.
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с чего всё началось

Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.
ТК Звездавчера в 21:00

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«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии

RT на русском03:05

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

РИА Новости02:26

Три российских вертолета перебросили на север Сирии

ТАСС02:05

Российские вертолеты перебросили на новую базу на севере Сирии

РБК02:00

Россия перебазировала вертолеты из Хмеймима на север Сирии

Известия01:58

Российские вертолеты в сирийском Камышли защитят «Панцири»

Вести.Ru01:20

Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

ТК Звездавчера в 21:00
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Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

Русская Планета вчера в 21:14
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости 01:46
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия

СК завел уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Забайкалье

Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом с семью погибшими, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:06
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Происшествия

Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске

Система охраны корпуса колледжа в Благовещенске, где 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, не могла обнаружить оружие.
Lenta.ru 02:33
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Происшествия

В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки

В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.
Радио Sputnik 03:24
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Происшествия

Арестант погиб в столичном СИЗО

Как рассказал представитель управления Сергей Цыганков, арестант был найден в санузле с ранениями, которые, предположительно, нанес себе сам.
Интерфакс 02:55
Теннис

Надаль объяснил победу над Медведевым везением

РБК 01:31
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
Общество

Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании «Туполев»

Минобороны России подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 02:48
Политика

В МИД оценили публикации о связи России с гибелью основателя «Белых касок»

МИД РФ прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
РИА Новости 02:47
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Политика

Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Экономика

«МегаФон» снизил долговую нагрузку

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
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