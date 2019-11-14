Армия и оружие
РИА Новости«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда". В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.
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с чего всё началось
С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.ТК Звездавчера в 21:00
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Здоровье
Из юрьевецкой больницы уволятся 7 врачей
Заявления по собственному желанию написали начмед и заведующие отделениями городской больницы №6. Команда главного врача Марины Крыловой, ставшей фигуранткой уголовного дела, решила покинуть медучреждение.
Довод 02:19
Общество
У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона
Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
РИА Новости 12 ноября в 04:38
Здоровье
В Госдуму внесли законопроект о вакцинации в частных клиниках
Частным медицинским учреждениям, участвующим в реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС), предложили дать возможность проводить бесплатную вакцинацию граждан.
Парламентская газета вчера в 05:44
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Минюст уведомил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального о неплановой проверке, сообщил директор фонда Иван Жданов.
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
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РБК 00:23
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Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Финансы
Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС 06:11
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08
Политика
Асад заявил, что США воруют нефть Сирии
Президент Сирии Башар Асад сравнил США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть, по его словам, это естественно для американской политической системы.
РИА Новости 06:07
Космос
Роскосмос потратит около 4 млрд рублей на запуск кораблей в 2020 году
Госкорпорация Роскосмос планирует 3,935 млрд рублей на будущие запуски кораблей «Союз МС», грузовых кораблей «Прогресс МС» к Международной космической станции (МКС).
News.ru 06:26
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Происшествия
В Винницкой области произошел пожар на военном складе
Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
РИА Новости 03:22
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
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Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Российская газета 01:30
Наука
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
Naked Science 02:07
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
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Российская газета вчера в 15:25
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Футбол
Месси назвал единственного игрока, у которого попросил футболку
Капитан "Барселоны" Лионель Месси всего раз в карьере попросил футболку у игрока из команды соперников.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Политика
Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
ТАСС 12 ноября в 11:15
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20