Армия и оружие

РБКРБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
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Российские военные сбили летевший к Хмеймиму беспилотник

Коммерсантъ13:04

«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

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ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник

RT на русском12:48

«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

РБК12:44

«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

РИА Новости12:43

Комплекс «Панцирь» сбил летевший к Хмеймиму со стороны моря беспилотник

ТАСС12:39

Минобороны: «Панцирь-С» уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник

Российская газета13:02
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Политика

В Айове начались собрания партактива

Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
ТАСС 20:05
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Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории

Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны.
РИА Новости 20:14
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Газета.Ru 22:02
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
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Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Известия 21:52
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Общество

В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив

Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Байкал-Daily 21:59
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM 15:50
Музыка

Группа Би-2 выпустит новый альбом в 2021 году

Sibnet Новости 22:28
Здоровье

В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 21:01
Экономика

В Ленобласти количество эскроу-счетов выросло почти на треть

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что в Ленинградской области в декабре 2019 года количество открытых эскроу-счетов выросло на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Форпост Северо-Запад 04:42
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости 22:18
Общество

В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны

Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
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Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Фигурное катание

Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
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Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ 06:07
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D

Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Известия 08:22
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Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru вчера в 17:32
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
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Спорт

В WADA предложили провести слушание по делу РУСАДА публично

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с предложением провести публичное слушание по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
REGNUM 16:42
Общество

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
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Футбол

Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Газета.Ru 11:41
Общество

В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Коммерсантъ 18:18
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