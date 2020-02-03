Армия и оружие
РИА Новости«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме, добавили в военном ведомстве.
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