Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме, добавили в военном ведомстве.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Энергетика «Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".

Общество Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Фигурное катание Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.

Политика Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине» «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"», — передает УНИАН.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым Генеральная прокуратура отклонила требование журналиста Ивана Голунова принести ему извинения от лица государства за неправомочное уголовное преследование.

Общество Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом Другой момент, указал он, - когда частички зараженной слюны оседают на поверхности окружающих нас объектов, и вирус может попасть на руки человека при прикосновении, порой даже неосознанном, к примеру, с дверных ручек и кнопок лифта.