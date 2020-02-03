Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Экономика Почта Банк и ВТБ объединили программы лояльности Объединенная программа «Мультибонус» позволяет клиентам получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и использовать бонусы обеих кредитных организаций на покупку товаров известных брендов, авиа- и ж/д-билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино и т.д. (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге).

Фигурное катание Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.

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Армия и оружие Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».

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Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.