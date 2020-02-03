Армия и оружие

Парламентская газетаПарламентская газета«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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Коммерсантъ вчера в 18:28
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Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
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Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
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«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
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