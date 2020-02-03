Армия и оружие
Парламентская газета«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Экономика
Почта Банк и ВТБ объединили программы лояльности
Объединенная программа «Мультибонус» позволяет клиентам получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и использовать бонусы обеих кредитных организаций на покупку товаров известных брендов, авиа- и ж/д-билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино и т.д. (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге).
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Здоровье
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Здоровье
Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья
Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
Общество
Никиту Белых перевели из библиотеки колонии в швейный цех
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила ОПЕК сократить добычу нефти
Саудовская Аравия обратилась к странам, входящим в ОПЕК, с предложением сократить добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП
Ранее в Минюсте России сообщили, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» остались недовольны тактикой Гвардиолы
Футболисты "Манчестер Сити" выразили недовольство тактикой наставника команды Хосепа Гвардиолы, передает Sportsmail.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью
Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»
«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Общество
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.