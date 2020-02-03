Армия и оружие

РБКРБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
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Российские военные сбили летевший к Хмеймиму беспилотник

Коммерсантъ13:04

Минобороны: «Панцирь-С» уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник

Российская газета13:02

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«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

РИА Новости12:43

Комплекс «Панцирь» сбил летевший к Хмеймиму со стороны моря беспилотник

ТАСС12:39

ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник

RT на русском12:48
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Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
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Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
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"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

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В Триполи прибыли высокопоставленные лица из США

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Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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