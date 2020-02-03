Армия и оружие

РБКРБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
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«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

РИА Новостивчера в 12:43

Минобороны: «Панцирь-С» уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник

Российская газетавчера в 13:02

ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник

RT на русскомвчера в 12:48

«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

РБКвчера в 12:44

Российские военные сбили летевший к Хмеймиму беспилотник

Коммерсантъвчера в 13:04

Комплекс «Панцирь» сбил летевший к Хмеймиму со стороны моря беспилотник

ТАССвчера в 12:39

«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

Известиявчера в 12:39
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Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
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Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда рассказал в видео для командного канала, как состоялся переход Бакыта Zayac Эмилжанова в российскую организацию.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 00:21
Политика

Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
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Тренер группы Тутберидзе прокомментировал падения фигуристок на ЧЕ

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Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку

В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
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Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»

Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.
РИА Новости 00:09
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Рамблер вчера в 06:58
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Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel

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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

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Шоу-бизнес

Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели вчера в 13:55
Технологии

«Вымпелком» перешел на семейные тарифы

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Коммерсантъ вчера в 08:50
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Известия вчера в 06:43
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
REGNUM вчера в 09:55
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

В Китае назвали процент смертности из-за коронавируса

Пневномния, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
REGNUM вчера в 21:42
Футбол

Джикия: сказал Райоле, что Мирзов стоит максимум 200 рублей

Metaratings вчера в 15:59
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru вчера в 21:22
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
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Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
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Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости 02 февраля в 16:32
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
РИА Новости вчера в 23:57
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в атаках сирийской армии на боевиков в Идлибе

События в Идлибе достигли критического уровня из-за позиции России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал NTV.
Красная весна вчера в 12:37
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
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