Армия и оружие
РБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
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Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Экономика
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Авто
Названы цены Kia Seltos в России
Кроссовер будет стоит от 1 099 900 до 1 999 900 рублей. Российский офис Kia рассказал о стоимости компактного кроссовера Seltos.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Экономика
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет.
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Происшествия
Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма
Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
Технологии
Google создала альтернативу YouTube
Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.
Космос
Физики: Жизнь могла быть перенесена с древней Земли в другие планетные системы
Пара физиков из Гарвардского университета, США, предложила новый сценарий распространения жизни во Вселенной.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Наука
Ученые нашли связь между мелодией будильника и бодростью
Ученые из Австралии выяснили, что более мелодичные звуки будильника помогают быстрее проснуться.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю
Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Политика
В России началось производство С-400 для Индии
В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Гаджеты
AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели
Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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