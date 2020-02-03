Армия и оружие

РБКРБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
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