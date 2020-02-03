Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Авто Названы цены Kia Seltos в России Кроссовер будет стоит от 1 099 900 до 1 999 900 рублей. Российский офис Kia рассказал о стоимости компактного кроссовера Seltos.

Общество Инвестфорум в Сочи могут провести весной Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.

Армия и оружие Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.

Происшествия Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.

Технологии Google создала альтернативу YouTube Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.

Политика Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика В России началось производство С-400 для Индии В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.