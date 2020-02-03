Армия и оружие

РБКРБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
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Минобороны: «Панцирь-С» уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник

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Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

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По данным посольства Белоруссии, в Ухане находятся 12 граждан страны. Из них пятеро выразили желание эвакуироваться, отметил он.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Украина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

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СКА впервые в сезоне победил «Спартак» в матче КХЛ

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Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 13:24
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
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Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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«Встреча старых знакомых». Аршавин опубликовал фото с Венгером

«Встреча старых знакомых!» — написал Аршавин. Фото можно посмотреть на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».
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Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
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Созданы новые препараты для борьбы с синдромом Хантера

На сегодняшний день для борьбы с синдромом Хантера используют препараты на основе крупных молекул, которые возмещают дефицит фермента во всех тканях.
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Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала в понедельник принимать первых пациентов, сообщает агентство Associated Press.
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Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте

Пока что код карты не указывает на конкретную модель, но уже известно, что новые графические ускорители Big Navi появятся до конца этого года.
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Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
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Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
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