Армия и оружие
РБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
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Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Здоровье
Россия поможет гражданам Белоруссии эвакуироваться из Уханя
По данным посольства Белоруссии, в Ухане находятся 12 граждан страны. Из них пятеро выразили желание эвакуироваться, отметил он.
Армия и оружие
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Хоккей
СКА впервые в сезоне победил «Спартак» в матче КХЛ
Футбол
Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Авто
Обновленный Changan CS75FL появится в России в феврале
Компания Changan в феврале представит на российском рынке обновленный кроссовер Changan CS75FL.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Футбол
«Встреча старых знакомых». Аршавин опубликовал фото с Венгером
«Встреча старых знакомых!» — написал Аршавин. Фото можно посмотреть на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Наука
Созданы новые препараты для борьбы с синдромом Хантера
На сегодняшний день для борьбы с синдромом Хантера используют препараты на основе крупных молекул, которые возмещают дефицит фермента во всех тканях.
Общество
Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов
Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала в понедельник принимать первых пациентов, сообщает агентство Associated Press.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Пока что код карты не указывает на конкретную модель, но уже известно, что новые графические ускорители Big Navi появятся до конца этого года.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Спорт
Чемпион мира по борьбе Билял Махов попался на допинге
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Экономика
Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.