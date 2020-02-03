Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

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Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.