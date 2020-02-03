Армия и оружие

РБКРБК«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать176

Подробнее о событии

Российские военные сбили летевший к Хмеймиму беспилотник

Коммерсантъ13:04

Минобороны: «Панцирь-С» уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник

Российская газета13:02

Комплекс «Панцирь» сбил летевший к Хмеймиму со стороны моря беспилотник

ТАСС12:39

«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

РБК12:44

«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

РИА Новости12:43

ПВО сбила летевший к Хмеймиму беспилотник

RT на русском12:48

«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

Известия12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru 07:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором

Актуальные Новости 15:08
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Известия 06:41
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

РБК 16:17
Гаджеты

Новые компактные ноутбуки Huawei полностью рассекречены до анонса

В конце прошлого года компания Huawei представила новые ноутбуки MateBook D, оснащённые процессорами AMD Ryzen 3000, либо Intel Core десятого поколения.
iXBT.com 01 февраля в 08:41
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Музыка

Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA

Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
РИА Новости 13:36
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
Наука

Доказано, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

МедиаПоток 04:48
Наука

У жителей Африки впервые нашли гены неандертальцев

Ученые смогли не просто провести идентификацию генома современных людей с ДНК неандертальцев, но и отличить последовательности, принадлежащие их общим предкам.
Мой Брянск вчера в 11:50
Общество

Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 02:36
Общество

Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса

Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Газета.Ru 10:41
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости 12:03
Спорт

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Чемпионат 07:57
Шоу-бизнес

Валерия провела тренировку для подписчиков

WomanHit.ru 11:13
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Врачи не могут поставить диагноз певице МакSим

Врачи пока не могут поставить диагноз певице Марине Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим.
ФАН 09:35
Общество

В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время

РИА Новости 01:46
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК вчера в 04:51
Технологии

Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО

Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Красная весна 12:56
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa 06:54
Политика

Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Газета.Ru 14:43
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Общество

Регионы с самой большой убылью населения назвали в Росстате

Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах.
News.ru вчера в 02:47
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное