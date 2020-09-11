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РБК
РБК

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

Белорусские счета ИT-стартапа PandaDoc, чей основатель Микита Микадо поддержал протестующих в стране, заблокированы, из-за чего компания не может выплатить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в самой компании.В источнике
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Коммерсантъ

PandaDoc сообщила о блокировке счетов после ареста топ-менеджеров в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 11:35
Газета.Ru

Счета компании PandaDoc заблокировали в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:19
РИА Новости

PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов

РИА Новостивчера в 07:38
Forbes

IT-стартап героя фильма Дудя заявил о блокировке счетов в Белоруссии

Forbesвчера в 08:24
REGNUM

В Белоруссии заблокировали счета IT-компании PandaDoc

REGNUMвчера в 07:53
Дождь

«Мы не можем выплатить зарплату 250 сотрудникам». Компания PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Беларуси

Дождьвчера в 07:47
РБК

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

РБКвчера в 10:23
КП - Беларусь

PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО

КП - Беларусьвчера в 08:14

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
РИА Новостивчера в 13:14
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
РБК03:00

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUMвчера в 05:50
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Турция отказала России в правовой помощи по делу о гибели 12-летней девочки

Турция ответила отказом на запрос Следственного комитета РФ об оказании международной правовой помощи в расследовании гибели несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой в Бодруме в 2019 году.
Ридус03:55

В России провели более 40,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости03:48
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24