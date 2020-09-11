PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов
Белорусские счета ИT-стартапа PandaDoc, чей основатель Микита Микадо поддержал протестующих в стране, заблокированы, из-за чего компания не может выплатить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в самой компании.В источнике
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