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РБК
РБК

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

Белорусские счета ИT-стартапа PandaDoc, чей основатель Микита Микадо поддержал протестующих в стране, заблокированы, из-за чего компания не может выплатить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в самой компании.В источнике
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Forbes

IT-стартап героя фильма Дудя заявил о блокировке счетов в Белоруссии

Forbesвчера в 08:24
Газета.Ru

Счета компании PandaDoc заблокировали в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:19
РБК

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

РБКвчера в 10:23
Коммерсантъ

PandaDoc сообщила о блокировке счетов после ареста топ-менеджеров в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 11:35
REGNUM

В Белоруссии заблокировали счета IT-компании PandaDoc

REGNUMвчера в 07:53
Дождь

«Мы не можем выплатить зарплату 250 сотрудникам». Компания PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Беларуси

Дождьвчера в 07:47
РИА Новости

PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов

РИА Новостивчера в 07:38
КП - Беларусь

PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО

КП - Беларусьвчера в 08:14

Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз

Ветеран Военно-морских сил США прожил 25 лет с ВИЧ-инфекцией, не зная о своем диагнозе, поскольку государственные медработники никогда не сообщали ему о положительном результате теста, сделанного в 1995 году.
Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз
Lenta.ru00:49
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости19:08
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Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом выявили в Чехии

Прага, 12 сентября 2020, 07:30 — REGNUM В Чехии по данным на утро 12 сентября был зафиксирован наибольший за всё время пандемии прирост заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 — инфицирование было выявлено у 1447 человек.
REGNUM00:30

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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«Крым не устоит»: Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот

Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой.
РИА Новости01:00

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным

Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.
REGNUM21:51
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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