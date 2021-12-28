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Пандемийная риск-премия: ипотека и потребкредиты для непривитых могут подорожать

В новом году россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, может ожидать неприятный сюрприз: отсутствие действительной справки о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости займа.В источнике

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«Известия»: банки могут повысить проценты по кредитам для непривитых россиян
Телеканал 360°18:02
Страховщики предупредили, что для непривитых могут подорожать кредиты и ипотека
Life.ru17:53
Ипотека и потребкредиты для непривитых могут подорожать в России в 2022 году
ФАН16:29
Пандемийная риск-премия: ипотека и потребкредиты для непривитых могут подорожать
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