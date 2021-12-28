В новом году россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, может ожидать неприятный сюрприз: отсутствие действительной справки о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости займа.В источнике
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина тревожат многие страны Запада, так как страны «восточного крыла ЕС» могут «обойти стороной», заявил 28 декабря президент Эстонии Алар Карис в интервью русскоязычному телеканалу ETV+.