В новом году россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, может ожидать неприятный сюрприз: отсутствие действительной справки о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости займа.

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