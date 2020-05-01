Коронавирус
Русская ПланетаПандемия коронавируса COVID-19 продлится два года
Если человечество не сможет взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль, то последствия будут очень тяжелыми. Пандемия закончится только после того, как COVID-19 переболеют две трети населения Земли и приобретут иммунитет.
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Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Премьер-министр Мишустин заболел коронавирусом
Премьер-министр РФ Михиал Мишустин заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Открытый Нижний вчера в 12:52
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Здоровье
В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус
Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн 05:42
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России
По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Шоу-бизнес
Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина из-за нападок с его стороны.
Слово и Дело 05:05
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
Музыка
От рока до хип-хопа: искусственный интеллект OpenAI научился создавать музыку с вокалом
Исследовательская компания OpenAI представила Jukebox — искусственный интеллект, сочиняющий музыку с осмысленными текстами и вокалом.
3DNews 06:58
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru 10:03
Авто
На продажу выставили самый дорогой Lexus в России
Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс вчера в 06:23
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
К месту укладки газопровода "Северный поток — 2" подошел плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Московский Комсомолец 11:59
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22
Общество
Илон Маск хочет продать почти все имущество
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст почти все свои вещи.
Коммерсантъ 14:02
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая
Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая из-за низкой нагрузки, всего меры коснулись 78 станций, сообщила пресс-служба столичной подземки.
РИА Новости 13:55
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
Политика
Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники.
Газета.Ru 11:33
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 29 апреля в 03:05
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Общество
Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
Общество
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Газета «Известия» пишет, что предприниматель также раскритиковал стремление властей США арестовывать людей за нарушение карантина.
Rostov gazeta вчера в 13:07