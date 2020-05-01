Если человечество не сможет взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль, то последствия будут очень тяжелыми. Пандемия закончится только после того, как COVID-19 переболеют две трети населения Земли и приобретут иммунитет.

Пандемия коронавируса COVID-19 продлится два года

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