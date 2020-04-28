Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Центрального Ланкашира.
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с чего всё началось
Положительный эффект оказало и закрытие образовательных учреждений: именно школьники являются одной из групп риска при сезонных инфекциях, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Conversation
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

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KM.ru 07:21
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Политика

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Культура

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
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Энергетика

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РБК 03:48
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Политика

В МИД Украины назвали дату видеоконференции «нормандской четверки»

Глава МИД Украины выразил благодарность министрам иностранных дел Германии, Франции и России за их согласие принять участие в видеоконференции.
РЕН ТВ 03:26
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В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

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Газета.Ru 20:43
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С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

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Гаджеты

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В США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек.
Телеканал RTVI 14:41
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
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Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
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Экономика

Кабмин может выделить средства на постройку аэропорта «Омск-Федоровка»

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В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра

По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны.
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Общество

В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
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Россияне избили поджигавших лес чиновников

Lenta.ru 23:22
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
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Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы

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Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

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