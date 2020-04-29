Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Центрального Ланкашира.В источнике
С чего всё начиналось
Положительный эффект оказало и закрытие образовательных учреждений: именно школьники являются одной из групп риска при сезонных инфекциях, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Conversation.
Комсомольская правда 16:56