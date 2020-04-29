Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Комсомольская правда
  • Комсомольская правда
  • Молодой коммунар
  • iReactor
  • Газета.Ru
  • Рамблер
  • Life.ru
  • Вечерняя Москва
  • Питерские заметки
  • Росбалт
  • Вестник Кавказа
  • ФАН
  • Российская газета
  • URA.Ru
Смотрите также
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Центрального Ланкашира.В источнике
Оценить
103
39
С чего всё начиналось
Положительный эффект оказало и закрытие образовательных учреждений: именно школьники являются одной из групп риска при сезонных инфекциях, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Conversation.
Российская газета 18:52
Подробнее о событии
alt

Ученые объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппом

Комсомольская правда 16:56
alt

Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса

РИА Новости 12:35
alt

Ученые допустили ослабление сезонных эпидемий гриппа из-за коронавируса

Известия 13:47
реклама
Главное