Коронавирус
UfaTime.ruПандемия коронавируса может продлиться два года
Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
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Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Общество
В России на фоне коронавируса активизировались мошенники
Возрастающее количество информации и обеспокоенность жителей России коронавирусом привели к тому, что участились случаи кибер-мошенничества.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Здоровье
Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе
Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
США ввели санкции против министра обороны Сирии
Ранее Вашингтон ввёл санкции против граждан и компаний из России, Ирана, Турции и Китая в соответствии с законом о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Экономика
ЕВРАЗ запустит в «Титановой долине» производство за 16 миллиардов
ЕВРАЗ запустит в «Титановой долине» производство за 16 миллиардов Цех начнет работать в 2022 году.
Политика
Путин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах борьбы с распространением вируса COVID-19 в стране.
Общество
Минтруд посоветовал госслужащим работать дистанционно
Минтруд РФ рекомендует госслужащим по возможности перейти на дистанционный формат работы, а также ограничить личный прием граждан, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Единоборства
Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Экономика
Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Наука
Ученые объяснили, как лошади помогут сохранить вечную мерзлоту
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Авто
В Шотландии обнаружили свалку со старыми машинами Lada
Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Хоккей
КХЛ приостановила чемпионат до 10 апреля из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить второй этап чемпионата до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте лиги.
Гаджеты
Недорогие смартфоны Samsung получили Android 10. Список моделей
Речь идет о следующих моделях смартфонов: - Samsung Galaxy A6 (2018); - Samsung Galaxy A70s; - Samsung Galaxy A80; - Galaxy A70 (обновление для него было выпущено, однако затем приостановлено и возобновлено вновь).
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности
Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Общество
Роспотребнадзор обязал ограничить проведение массовых мероприятий
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов ограничить проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.