Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПандемия коронавируса может разрушить экономику Германии

Эксперты из Института мировой экономики прогнозируют крупнейший кризис в экономике Германии. Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 ВВП Германии может снизиться до девяти процентов.
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Предсказан обвал немецкой экономики

Взгляд.рувчера в 14:22

Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Lenta.ruвчера в 13:41

Экономика Германии не сможет устоять перед пандемией коронавируса

Народные новостивчера в 18:32

Эксперты предсказали крах экономики Германии из-за коронавируса

Экспресс газетавчера в 17:03

Аналитики предсказали крах экономики Германии из-за пандемии коронавируса

iReactorвчера в 18:42

Пандемия коронавируса может разрушить экономику Германии

Экономика сегоднявчера в 18:44

Специалисты предрекли крах немецкой экономики

ИА Новороссия02:15
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Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Политика

Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости 06:17
Общество

YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
Вести.Ru 05:10
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и других СМИ, а также соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе - ведомство.
ТАСС 05:46
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Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету

Поклонники бросились писать ей ободряющие комментарии, но, судя по всему, ситуация в знаменитом семействе не улучшается даже после того, как Джиган вернулся домой после реабилитации.
Собеседник вчера в 08:29
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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 17 марта в 10:36
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах

Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
CarsWeek.ru 18 марта в 12:02
Политика

Памфилова просит отправить наблюдателей на голосование по Конституции

Globallookpress / CEC Russia Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратилась к партиям с просьбой делегировать наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию России.
РЕН ТВ 05:16
Общество

Об ощущениях во время болезни рассказала зараженная коронавирусом

Как рассказала заразившаяся коронавирусом жительница американского штата Огайо Эми Дрисколл Fox News, протекание болезни, держащей в страхе весь мир, стало для нее серьезным испытанием.
Live24 01:48
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru вчера в 15:48
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Вечерняя Москва 05:54
Общество

Россия оказалась в середине списка самых счастливых стран

России ООН отвела только 73-ю строчку в рейтинге.
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Общество

В Москве убирают памятник маршалу Жукову

В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
Газета.Ru 04:38
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
RT на русском вчера в 12:42
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Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников

Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.
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Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»

Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
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Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Путешествия

«TUI Россия» аннулировал все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля

Туроператор "TUI Россия" в связи с рекомендациями Ростуризма заявил о вынужденной аннуляции всех забронированных у компании туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
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Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram

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Найдены останки общего предка кур, уток и гусей

Ученые обнаружили останки самого древнего из известных науке родича современных кур, уток и гусей в каменоломне на границе Нидерландов и Бельгии.
МедиаПоток вчера в 07:57
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Отток капитала из России за неделю достиг рекордных $1,4 млрд

С 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов.
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Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
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