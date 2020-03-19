Экономика
Экономика сегодняПандемия коронавируса может разрушить экономику Германии
Эксперты из Института мировой экономики прогнозируют крупнейший кризис в экономике Германии. Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 ВВП Германии может снизиться до девяти процентов.
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Автоспорт
В 2020 году Гран-при Монако не состоится
Культура
«Крепкий орешек» Брюс Уиллис отметил свое 65-летие
Американский актер, продюсер, сценарист и музыкант Брюс Уиллис отметил свое 65-летие, с чем его и поздравили поклонники на страницах сети микроблогов Instagram.
Здоровье
В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции
Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
Игры
Авторы The Messenger представили пошаговую RPG Sea of Stars
Студия Sabotage анонсировала пошаговую RPG Sea of Stars. Разработчики запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку.
Происшествия
В МВД сообщили о росте раскрываемости сбыта наркотиков
Если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году — уже 75,3%, заявили в ведомстве.
Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Спорт
Олимпийский огонь доставлен в Японию
Самолёт с олимпийским огнём на борту приземлился в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Культура
Врачи Рязани под хит Little Big сняли ролик о коронавирусе
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Общество
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
Экономика
В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить "каникулы" по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.
Здоровье
Стало известно о методах лечения зараженных коронавирусом в Москве
При лечении коронавирусной инфекции московские врачи используют препараты с подтвержденной эффективностью против атипичной пневмонии (SARS), потому что два этих вируса схожи на 90 процентов.
Происшествия
Пожар на рынке в Ростовской области локализован
Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
Футбол
Почеттино: Лаутаро Мартинес – один из лучших нападающих в мире
Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высоко оценил качества нападающего «Интера» 22-летнего соотечественника Лаутаро Мартинеса, назвав его одним из лучших форвардов в мире.
Политика
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Происшествия
Водитель сгорел в ДТП с самосвалом на КАД
В пятницу около полчетвертого утра на КАД произошла серьезная авария.
Общество
Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Центробанку дать отсрочку по кредитным выплатам россиянам, которые не могут вернуться из других стран на родину из-за карантринных мер в других государствах.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Транспорт
На российских дорогах появится новый знак
Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Игры
Слухи: Marvel’s Spider-Man 2 предложит три варианта системы перемещения на паутине
Наконец, разработчики якобы пересмотрят систему полётов на паутине, добавят множество новых анимаций и предложат три режима: реалистичный (в духе Spider-Man 2), аркадный и смешанный (аналог нынешнего).
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек
Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 209 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи человек скончались от заболевания, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Финансы
Банки массово опускают ставки долларовых вкладов почти до нуля
Кому не нужны доллары Совкомбанк с 19 марта опустил ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, «Хоум кредит» снизил ставку своего единственного долларового вклада «Доходный год в долларах США» с 0,5 до 0,1% годовых.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Политика
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
Энергетика
Цена на нефть частично отыграла падение
Аса Рак добавила, что многие аналитики ждут колебаний нефти в районе $26-27 за баррель.