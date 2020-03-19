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Культура «Крепкий орешек» Брюс Уиллис отметил свое 65-летие Американский актер, продюсер, сценарист и музыкант Брюс Уиллис отметил свое 65-летие, с чем его и поздравили поклонники на страницах сети микроблогов Instagram.

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Происшествия В МВД сообщили о росте раскрываемости сбыта наркотиков Если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году — уже 75,3%, заявили в ведомстве.

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Общество Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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