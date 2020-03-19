Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПандемия коронавируса может разрушить экономику Германии

Эксперты из Института мировой экономики прогнозируют крупнейший кризис в экономике Германии. Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 ВВП Германии может снизиться до девяти процентов.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
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Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
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США захотели воспользоваться обострившейся ситуацией с коронавирусом, чтобы добиться смены власти в Иране.
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Недавно было возвращено в строй предприятие на Коста-Рике. Свыше 90 % продукции Intel поставляется в намеченные сроки.
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

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Пойман второй предполагаемый убийца екатеринбургского архитектора

Следователи нашли второго убийцу екатеринбургского архитектора Александра Кротова.
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Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
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У коронавируса обнаружили слабое место

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Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

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