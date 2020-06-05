Общество
iReactorПандемия коронавируса не повлияла на сбережения 42% россиян
Пандемия коронавируса не сказалась на сбережениях и инвестициях 42% россиян, у 4% эти показатели выросли. Об этом свидетельствует опрос, проведенный The Boston Consulting Group и холдингом Ромир.
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с чего всё началось
Ограничения, связанные с распространением нового коронавируса COVID-19, не повлияли на сбережения 42% россиян, а у 4% они даже выросли, показало совместное исследование The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:14
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