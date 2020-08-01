Коронавирус

REGNUMREGNUMПандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ

Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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с чего всё началось

В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго". На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
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Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на уход спортивного директора Шамиля Газизова в «Спартак».
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"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

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Общество

В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

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Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

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Общество

Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине

Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
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Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»

В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель АТО, заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
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Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
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Общество

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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