Коронавирус
REGNUMПандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго". На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.РИА Новости14:01
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Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
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Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
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Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
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Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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«Только порадовался за человека». Евсеев рассказал, как отреагировал на уход Газизова в «Спартак»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на уход спортивного директора Шамиля Газизова в «Спартак».
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«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Комсомольская правда вчера в 09:23
Общество
В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию
В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.
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Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
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Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4
Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
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ГИБДД начала выдавать водительские удостоверения нового образца
Водители, которые получили и заменили водительские удостоверения, стали получать документы нового образца.
SpeedMe 30 июля в 15:52
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54
Спорт
Новая часть Football Manager выйдет в 2020 году — позже обычного срока
Студия Sports Interactive объявила, что новые игры из серии Football Manager выйдут до конца 2020 года, но позже привычных дат.
CyberSport.ru 13:49
Здоровье
Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане
Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа 03:52
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Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.
Известия 14:06
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Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»
В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель АТО, заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily 13:25
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости 07:43
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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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