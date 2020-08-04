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Российская газета
Российская газета

Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут

Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

На карантине люди работают дольше в среднем на 48 минут в день

Коммерсантъ08:08
РБК

Аналитики заявили о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии

РБК02:58
Российская газета

Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут

Российская газета05:28
REGNUM

Аналитики заявили о росте продолжительности рабочего дня из-за коронавируса

REGNUM05:07
Forbes

«Не похоже, что мы вернемся к нормальным временам»: как пандемия удлинила рабочий день

Forbes04:30
Говорит Москва

Аналитики рассказали о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии

Говорит Москва03:22
Газета.Ru

Аналитики заметили рост продолжительности рабочего дня из-за пандемии

Газета.Ru05:31
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ08:46
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4

Вопрос с легитимностью установки на конкретные авто в настоящее время открыт: как следует из действующего техрегламента, такие изменения должны быть зарегистрированы в ГАИ, если они не указаны в ОТТС. © «Супер-Авто» Сколько будут стоить силовые бамперы, пока неизвестно, но, скорее всего, стоимость будет колебаться в зависимости от наличия декоративного пластика и лебёдки.
CarsWeek.ruвчера в 04:30
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Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам — Sky News

Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
ИА Красная Весна00:54
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