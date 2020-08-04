«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4

Вопрос с легитимностью установки на конкретные авто в настоящее время открыт: как следует из действующего техрегламента, такие изменения должны быть зарегистрированы в ГАИ, если они не указаны в ОТТС. © «Супер-Авто» Сколько будут стоить силовые бамперы, пока неизвестно, но, скорее всего, стоимость будет колебаться в зависимости от наличия декоративного пластика и лебёдки.