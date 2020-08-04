Коронавирус
Российская газетаПандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.
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Политика
Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию
Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
ТАСС 05:40
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Политика
Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости 05:26
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
Происшествия
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Общество
Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса
Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила, почему покинула группу Тутберидзе
Bookmaker-ratings.ru 05:37
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
Происшествия
Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован
Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
ТАСС 04:37
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru вчера в 03:44
Экономика
Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Политика
Экс-соперник Лукашенко обратился с просьбой о помощи к мировым лидерам
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало адресовал лидерам 32 стран письмо с просьбой о помощи в проведении в республике свободных выборов.
ФАН вчера в 20:44
Политика
Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией
Ruposters.ru 04:40
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом
Коронавирус проверил на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 05:49
Здоровье
Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств
Российская газета 00:30
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Футбол
Деян Ловрен показал совместное фото с Путиным
Новый игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен рассказал пресс-службе команды о совместной фотографии с российским президентом Владимиром Путиным.
ПолитРоссия 03:41
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Футбол
«Спартак» заморозил переговоры по трансферу Гуги
Московский "Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетику Минейру" Гуги Гомеса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:14
Общество
В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 1323 случая заражения COVID-19.
Вести.Севастополь 02:57
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03