Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут

Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.
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Аналитики заметили рост продолжительности рабочего дня из-за пандемии

Газета.Ru05:31

Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут

Российская газета05:28

Аналитики заявили о росте продолжительности рабочего дня из-за коронавируса

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«Не похоже, что мы вернемся к нормальным временам»: как пандемия удлинила рабочий день

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Пандемия COVID-19 увеличила продолжительность рабочего дня в мире

Ридус03:42

Аналитики рассказали о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии

Говорит Москва03:22

Аналитики заявили о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии

РБК02:58
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Политика

Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию

Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
ТАСС 05:40
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Общество

В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
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Политика

Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости 05:26
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
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Общество

Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила, почему покинула группу Тутберидзе

Bookmaker-ratings.ru 05:37
Технологии

Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»

Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
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Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
63
Происшествия

Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
ТАСС 04:37
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
28
Политика

25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем

3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru вчера в 03:44
5
Экономика

Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
5
Футбол

Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию

По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Политика

Экс-соперник Лукашенко обратился с просьбой о помощи к мировым лидерам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало адресовал лидерам 32 стран письмо с просьбой о помощи в проведении в республике свободных выборов.
ФАН вчера в 20:44
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Политика

Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией

Ruposters.ru 04:40
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Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота сообщила, что заразилась коронавирусом

REGNUM 04:51
5
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом

Коронавирус проверил на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 05:49
Здоровье

Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств

Российская газета 00:30
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
23
Футбол

Деян Ловрен показал совместное фото с Путиным

Новый игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен рассказал пресс-службе команды о совместной фотографии с российским президентом Владимиром Путиным.
ПолитРоссия 03:41
2
Футбол

15-летний Пиняев вошел в символическую сборную 1-го тура ФНЛ

Нева Спорт 04:46
Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ

Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
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Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Футбол

«Спартак» заморозил переговоры по трансферу Гуги

Московский "Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетику Минейру" Гуги Гомеса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:14
Общество

В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 1323 случая заражения COVID-19.
Вести.Севастополь 02:57
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
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