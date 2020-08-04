Коронавирус
Российская газетаПандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.
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Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
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Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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