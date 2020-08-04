Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.

Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут

Здоровье Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. 52

Общество Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.

Общество «Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2» Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство. 2,2K

Происшествия Следствие не выявило заказчика дела против Голунова Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. 111

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 29

Общество Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года. 29

Армия и оружие Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.

Технологии Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск» Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром. 13

Шоу-бизнес Телеведущий Александр Гордон развелся Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой. 109

Футбол Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию "Зенит" сыграет в матче Суперкубка России с московским "Локомотивом". Игра пройдет в Москве 7 августа и станет первой в новом сезоне.