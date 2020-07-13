Коронавирус

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПандемия коронавируса вызвала исход из крупных городов

Эксперты РАНХиГС установили, что пандемия коронавируса спровоцировала переезд части жителей мегаполисов. Переход на удаленную работу сделал возможным проживание в малых городах и пригородах.
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Города будут пустеть: эксперты предупредили о последствиях пандемии

News.ru06:52

Пандемия коронавируса вызвала исход из крупных городов

Национальная служба новостей06:26

Эксперты предупредили о долгосрочном оттоке населения из крупных городов

ИА Красная Весна04:19

Эксперты предупредили об оттоке населения из крупных городов из-за коронавируса

Газета.Ru05:49

Эксперты предупредили о долгосрочном оттоке населения из крупных городов

РБК03:09

Отток населения из больших городов в провинцию может стать долгосрочным трендом

Финмаркет02:00

Вирус гонит россиян в деревню

Ведомостивчера в 18:15
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Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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Армия и оружие

Армения показала видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана

РБК 06:53
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
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Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
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Общество

СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Известия 07:43
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Общество

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
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Общество

Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте

Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
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Происшествия

Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре

REGNUM 05:57
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Общество

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Председатель счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение НДФЛ лишенным экономического смысла.
РИА Новости 06:06
6
Армия и оружие

Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией

Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них.
МонаВиста 07:03
87
Армия и оружие

В США предложили ответить на «сговор» России и талибов

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих.
Lenta.ru 07:24
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
49
Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
6
Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Автоспорт

В Renault подали протест против Racing Point

В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 12 июля в 13:43
Наука

Летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят

Уже доказао, что летучие мыши переносят множество опасных болезней, например вирус Эболы, бешество, а также штамм вируса SARS-CoV-2.
Сайт интересных новостей 11 июля в 19:59
Общество

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты, входящие в кремлевский пул, записали видеообращение в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене.
МР7.ру вчера в 09:57
79
Происшествия

Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.
Ведомости 07:22
13
Общество

Лобков высказался об обвинениях в домогательстве

Газета.Ru 05:46
121
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
4
Футбол

Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе

Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк посту бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 06:02
1
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
304
Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
155
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
89
Политика

Глава МИД Украины: Киев «огребает» после каждого заявления Саакашвили

После каждого заявления Михаила Саакашвили Киев "огребает". Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Pravda.Ru 07:18
1
Политика

Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине

По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
3
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