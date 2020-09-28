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Live24
Live24

Россияне стали откладывать больше денег из-за коронавируса

По данным опроса «Работа.ру» и НПФ «Сбербанка», третья часть россиян никак не занимается своим бюджетом. Финансовые планы месяцев на 6-12 строят на 8%. Больше половины всех никаких опрошенных никаких денег вообще не откладывают.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Не считают нужным это делать только 14% респондентов. Остальные же называют иные цели сбережений. Так, половина опрошенных заявили, что откладывать деньги необходимо только на черный день, на случай непредвиденных обстоятельств.
Ведомостивчера в 16:29
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Из-за пандемии россияне захотели больше откладывать на пенсию

Версия-Саратов04:50
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Стало известно, как коронакризис повлиял на отношение россиян к сбережениям

Ридус03:48
Primpress.ru

COVID–19 поменял отношение россиян к сбережениям

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Жители России стали откладывать больше денег из-за коронавируса

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Россияне стали откладывать больше денег из-за пандемии

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Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Ведомостивчера в 16:29
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Процент от зарплаты и грамотные инвестиции: как увеличить свой капитал

iReactorвчера в 06:22

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Жиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи Лиги наций

В стартовых турах Лиги наций полузащитник "Валенсии" не смог помочь сборной России из-за травмы, но с тех пор хавбек полностью восстановился и вышел на поле в одном матче Примеры, отметившись результативной передачей.
Газета.Ru08:10

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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В России показали конкурента Tesla и Nikola

Российская компания Drive Electro показала электрогрузовик Moskva, который должен стать конкурентом аналогов от американских Tesla и Nikola, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с презентации.
Lenta.ru08:00